ÇANAKKALE'Yİ İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunun Ayvacık- Küçükkuyu kesiminde yapımı süren tünellerin kazı çalışmasında neredeyse sona gelindi. Tünellerin açılmasıyla, 45 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarında ulaşım 5 dakikaya düşecek.
Ayvacık-Küçükkuyu güzergahında 9,6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı barındıran bölgeye toplam 5 bin 700 metre uzunluğunda çift tüp iki tünel inşa ediliyor. İzmir-Çanakkale arasındaki yolu, 1200'ü ağır tonajlı olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin araç kullanıyor. Özellikle yaz aylarında ağır vasıtaların yoğunluğu nedeniyle büyük sorunlar yaşanan karayolunda ulaşım, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te tünellerin hizmete açılmasıyla rahatlayacak.
Ayvacık Tüneli’nde sona yaklaşılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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