Ayvacık Tüneli’nde sona yaklaşılıyor

ÇANAKKALE'Yİ İzmir ve Balıkesir'e bağlayan karayolunun Ayvacık- Küçükkuyu kesiminde yapımı süren tünellerin kazı çalışmasında neredeyse sona gelindi. Tünellerin açılmasıyla, 45 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarında ulaşım 5 dakikaya düşecek.

Ayvacık-Küçükkuyu güzergahında 9,6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı barındıran bölgeye toplam 5 bin 700 metre uzunluğunda çift tüp iki tünel inşa ediliyor. İzmir-Çanakkale arasındaki yolu, 1200'ü ağır tonajlı olmak üzere günlük yaklaşık 7 bin araç kullanıyor. Özellikle yaz aylarında ağır vasıtaların yoğunluğu nedeniyle büyük sorunlar yaşanan karayolunda ulaşım, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'te tünellerin hizmete açılmasıyla rahatlayacak.