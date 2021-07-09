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Haberler Ekonomi Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplarda

Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında bugün 420 milyon 412 bin 658 liranın üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını ifade etti.

Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplarda
AA

09.07.2021, 10:23

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, İzmir, Karaman, Kırşehir, Manisa, Nevşehir, Samsun, Sivas, Uşak ve Yozgat'ta 18 bin 787 üreticiye 57 milyon 892 bin 611 lira ödeneceğini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, diğer destek ödemelerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Çay Budama Tazminatı kapsamında 184 bin 894 kişiye 302 milyon 215 bin 668 lira, Çay Budama Masrafı kapsamında 4 ilde 4 milyon 353 bin 78 lira, Bitki Karantinası desteği kapsamında 600 işletmeye 24 milyon 251 bin lira, Ar-Ge desteği kapsamında 48 projeye 8 milyon 26 bin lira, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 17 ilde 30 kişiye 20 milyon 349 bin 301 lira ve Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin lira olmak üzere toplam 420 milyon 412 bin 658 liralık destekleme ödemesi, bugün üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

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