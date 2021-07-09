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Haberler Ekonomi Çocukları gülümseten şekerleri ihraç ediyor

Çocukları gülümseten şekerleri ihraç ediyor

Çocukları gülümseten şekerleri ihraç ediyor

9.7.2021

Sakarya'da hayalini kurduğu iş yerini açmayı başaran ve imalathanesinde 10 kadını istihdam eden girişimci Dilek Yasa, "çocukların yüzündeki gülümseme olabilmek" için ürettiği şekerleri 5 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyor.

GÜNLÜK ÜRETİM 10 BİN
Kız kardeşiyle bir iş yeri açıp kendi işinin patronu olmak isteyen Yasa, çocukların vazgeçemediği rengarenk şekerlerden üretmeye karar verip kendi firmasını kurdu. Destek için KOSGEB'e başvurduğunu söyleyen Yasa, "KOSGEB desteği de alacağız nasipse ve bu önümüzü daha güzel görmemizi sağladı. Pandemide sallandık, kapanma noktasına geldik, KOSGEB desteğiyle daha sağlam, dimdik, önümüzü görerek devam edeceğiz inşallah. 10 çalışanımız var günde 10 bin şeker üretiyoruz. İsteğe bağlı fazla da üretebiliyoruz. Türkiye geneli her yere veriyoruz, yakın zamanda İsviçre'ye, İsveç'e, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gine gibi ülkelere gönderdik" diye konuştu.

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