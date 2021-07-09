Ege’den hazır giyim dış satımındaki artış sürüyor

EGE Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Birliğin 2021 Ocak-Haziran dönemi ihracatının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 31 artışla 690 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Hazır giyim ihracatında yükselen bir ivme yakalandığını ifade eden Sertbaş, Ege Bölgesi'nden yapılan ihracatın da artmaya devam ettiğini aktardı. Birlik Başkanı Sertbaş, "İhracatımız 2019 yılına göre ise yüzde 9 arttı. Haziran ayında sektör olarak hem Türkiye hem bölgemizde Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık. Haziran ayı ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 131 milyon dolar oldu" dedi.

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