  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Ege’den hazır giyim dış satımındaki artış sürüyor

’den hazır giyim dış satımındaki artış sürüyor

Ege’den hazır giyim dış satımındaki artış sürüyor

9.7.2021

EGE Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Birliğin 2021 Ocak-Haziran dönemi ihracatının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 31 artışla 690 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Hazır giyim ihracatında yükselen bir ivme yakalandığını ifade eden Sertbaş, Ege Bölgesi'nden yapılan ihracatın da artmaya devam ettiğini aktardı. Birlik Başkanı Sertbaş, "İhracatımız 2019 yılına göre ise yüzde 9 arttı. Haziran ayında sektör olarak hem Türkiye hem bölgemizde Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık. Haziran ayı ihracatımız ise bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 131 milyon dolar oldu" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ege’den hazır giyim dış satımındaki artış sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.