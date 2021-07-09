Erkunt Traktör’den yeni yatırım

31'den fazla ülkeye ArmaTrac markasıyla ihracat yapan ve Türkiye'nin önde gelen traktör üreticisi Erkunt Traktör Sanayii A.Ş., Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Tarım Makinelerinin seçilmiş bazı aktif varlıklarını satın alacağını açıkladı. Bu varlıkların içinde Hisarlar markası, ürün fikri mülkiyet hakları ve üretim varlıkları bulunuyor. Yapılan anlaşma, ek bir üretim anlaşmasını da içermenin yanı sıra, Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Eskişehir'de bulunan tesisinden Erkunt Traktör'e ürün tedarik edilmesini ve tedarik edilen bu ürünlerin Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. aracılığı ile Hisarlar'ın Türkiye'deki 65 bayisine ve yurtdışında 40 ülkeyi kapsayan ağına dağıtılmasını kapsıyor.

ÇİFTÇİYE DESTEK HEDEFİ

BU girişim, Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.'nin sadece bir traktör üreticisi olmaktan öte tam kapsamlı tarımsal ekipman alanında orijinal ekipman üreticisi olma sürecinde çok önemli bir adım. Erkunt Traktör CEO ve Genel Müdürü Tolga Saylan, "Bu anlaşma, çiftçilerin faaliyetlerini kaliteli ürünlerle geliştirebilme hedefimize paralel olarak atılan yeni bir adım. Mahindra Grubu'nun Tarım Ekipman Sektörü'nün ana amacı olan 'çiftçilerin geçim kaynaklarını zenginleştirme ve tarımı dönüştürme" felsefesiyle de bağdaşıyor" dedi.

Saylan, Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. Hisarlar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin seçilmiş bazı kabin üretim varlıklarını da satın alacağını belirterek "Bu durum Erkunt'un kabin üretim kapasitesini belirgin bir biçimde artıracaktır" diye konuştu.

160 FARKLI MODELDE ÜRETİM

Erkunt Traktör, 2003'te 2 modelle başladığı üretimine bugün 160'ı aşkın model ile devam ediyor. Yıllık traktör üretim kapasitesi 18 bin adet olan fabrikada, traktörler için ön aks, hidrolik kaldırıcı ve kabin üretimi de yapılıyor.

ERKUNT TRAKTÖR SANAYİİ A.Ş. HAKKINDA

ERKUNT Traktör Sanayii A.Ş. 12 Eylül 2003'te yerli sermaye ile kurulmuştur ve Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmektedir. Kuruluşundan sonraki 6 yıl içerisinde pazardaki 31 marka arasında 3.'lüğe yerleşen Erkunt, 2 modelle başladığı üretimine bugün 160'ı aşkın model ile devam ederken, ihracat yaptığı ülkeler için de özel tasarımlar yapmaktadır. Yıllık traktör üretim kapasitesi 18.000 adet olan fabrikada, traktörler için ön aks, hidrolik kaldırıcı ve kabin üretimi de yapılmaktadır. 2007'de ArmaTrac markası ile ihracata başlayan Erkunt Traktör, üretiminin yüzde 25'ini, 35 ülkeye ihraç etmektedir. 2017 yılında dünyanın lider traktör üreticisi Mahindra&Mahindra (M&M) Erkunt Traktör'ü satın aldı.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

İKİ firma Türkiye ve dünya pazarında birlikte faaliyet göstermeye başladı. 2018 yılında sektörde bir ilki başararak, Türkiye'den yurt dışında üretilmek üzere lisans veren ilk traktör markası olan Erkunt'un lisansörü Sudan'da kurulu olup, Afrika'nın en büyük üretim tesislerinden birisidir ve bu vesile ile 19 COMESA ülkesinin kapısı da Erkunt marka traktörlere açılmıştır. Her zaman çiftçiyi dinleyerek, çiftçi memnuniyetini ön plana alan Erkunt, sektörde ISO 10001 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi Belgesi'ne sahip yegâne traktör markasıdır.