İzmir Doğalgaz'dan günlük abone rekoru

İZMİR Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin, 6 Temmuz'da 3 bin 246 abone sayısıyla bir günde alınan en yüksek abone rekorunu kırdığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, 26 ilçe, 305 mahallede dağınık hat ve proje çalışmalarının yürütüldüğü, kentin çeşitli bölgelerindeki 16 abone merkezi ve 5 hizmet noktasında da abonelik taleplerinin karşılanmaya devam edildiği bildirildi. Altyapı çalışmalarının mayıs ayıyla birlikte artarak devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Bu süreçte bir günde aldığımız 3 bin 246 abone ile İzmir Doğalgaz tarihinde bir günde alınan en yüksek abone sayısı rekoru kırılmış oldu. Temmuz ayı itibarıyla 953 bin 177 aboneye ulaşıldı. Bu rekor İzmirlilerin güveninin önemli bir göstergesidir."

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