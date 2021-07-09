Konak’ta iş garantili kurs ilk mezunlarını verdi

Konak Belediyesi'nin İzmir İş Kadınları Derneği'yle (İZİKAD) birlikte hazırladığı, "İzmir Birlikte Tasarım ve Üretim Merkezi" projesi ilk mezunlarını verdi. 15 Mart'ta başlayıp 30 Haziran'da sona eren eğitimlere katılan 30 kadın kursiyer sertifikalarını törenle aldı.

EV EKONOMİSİNE KATKI

Törene katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kadınlarımızı donanımlı, becerikli, meslek sahibi yapma noktasında gayret göstermemiz lazım" diyerek İzmir'de bu potansiyelin olduğuna dikkat çekerken, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da "Özellikle kadınlarımızın meslek sahibi olması, onların ev ekonomisine girdi sağlayabilmeleri ülkenin kalkınması açısından da çok önemli. Kadınlar ne kadar güçlü olursa ülke de o kadar güçlü olur" dedi.