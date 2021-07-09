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Haberler Ekonomi TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı

Başkanlığına atandı

TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı

9.7.2021

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı. Atamaya ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Aynı kararla Yusuf Öksüzömer'in de TMSF üyeliğine ataması yapıldı.

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