6 ayda yüzde 20 prim yaptı

DEMİR Grup, pandemi koşullarına rağmen son projesi Demir Eko- San Sanayi Sitesi'nin yaklaşık yüzde 40'ının satışını tamamladı. Proje lansmana çıktığı 6 ayda yatırımcısına yüzde 20 prim kazandırdı. Demir Grup tarafından 800 milyon TL'lik yatırımla Çorlu 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen Demir Eko- San Sanayi Sitesi'nin yarısına yakını satılırken, yatırımcılar da yüzde 20 prim elde etti. Projenin kendini 10 yıl gibi kısa bir sürede amorti edeceğini ifade eden Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, "Yatırımcı yelpazemizin genişliği satışlara da yansıdı. İmalathanelerde satış kadar kiralama talebi de geliyor. Yatırımcılarımız için hazır kiracı portföyü oluşturuyoruz" dedi.