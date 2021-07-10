Çıftçıye 420 milyon lira destek ödenecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 420 milyon 412 bin 658 liranın üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. Pakdemirli, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Edirne, İzmir, Karaman, Kırşehir, Manisa, Nevşehir, Samsun, Sivas, Uşak ve Yozgat'ta 18 bin 787 üreticiye 57 milyon 892 bin 611 lira ödeneceğini belirtti. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından şunları kaydetti: "Çay budama tazminatı kapsamında 184 bin 894 kişiye 302 milyon 215 bin 668 lira, çay budama masrafı kapsamında 4 ilde 4 milyon 353 bin 78 lira, bitki karantinası desteği kapsamında 600 işletmeye 24 milyon 251 bin lira, Ar-Ge desteği kapsamında 48 projeye 8 milyon 26 bin lira, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 17 ilde 30 kişiye 20 milyon 349 bin 301 lira ve hayvan genetik kaynaklarını koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin lira olmak üzere 420 milyon 412 bin 658 lira destekleme ödemesi tüm üreticilerimize hayırlı olsun."