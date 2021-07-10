Müstakil evde fiyatlar uçtu

Pandemi ile birlikte evlerde geçirilen süre arttı ve uzaktan çalışma yaygınlaştı. Bunun sonucu olarak daha büyük, balkonlu ve müstakil evlere talep arttı. Talep artışı hem konut fiyatlarının hem de arsa fiyatlarının artmasına sebep oldu. Endeksa.com'un verilerine göre, Türkiye genelinde müstakil konutlar son bir yılda yüzde 64.43 oranında artış gösterdi.

YAZLIĞA RAĞBET ARTTI

Türkiye genelinde müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 801 TL, ortalama konut fiyatı bir milyon 116 bin 200 TL, yatırımın geri dönüş süresi 31 yıl olurken, son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 31.68, arsa fiyatları ise yüzde 36.91 artış gösterdi. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile yazlık bölgelere çok fazla talep oldu ve en yüksek değer artışı yazlık bölgelerde görüldü. Muğla'da müstakil konutlar son bir yılda yüzde 64,53 oranında artış gösterirken, müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 11 bin 7 TL, ortalama konut fiyatı bir milyon 1 milyon 959 bin 246 TL, yatırımın geri dönüş süresi ise 35 yıl oldu. Antalya'da ise müstakil konutlar son bir yılda yüzde 70,71 oranında artış gösterirken, müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 910 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 347 bin 480 TL, yatırımın geri dönüş süresi 32 yıl olarak kayıtlara geçti.



Görkem Öğüt



STOKLAR AZALDI

RAKAMLARI değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, "Büyük, balkonlu, bahçeli, müstakil evlerde stoklar azaldı. Fiyatlar da oldukça yüksek seviyelerde. Pandeminin etkisinin bitmesi ile fiyatlar biraz düşüş gösterse bile konut üretim maliyelerinin çok artması sebebiyle konut fiyatlarında önemli bir düşüş beklemiyoruz" dedi. Öğüt, pandemiyle birlikte kalabalık sitelerden ziyade arsa alıp, akrabalarla birlikte ev yaptırma eğiliminin arttığını belirterek, "Bunun sonucu olarak arsa fiyatları da artış gösterdi. Ticari gayrimenkul tarafında ise talebin, büyük plaza katlarından daha küçük ofislere kaydığını görüyoruz" diye konuştu.

YAVUZ KARAMAN