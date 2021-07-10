TOKİ’den Seferihisar’a bin konut hamlesi

İzmir'in Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Camiikebir Mahallesi'ne TOKİ aracılığı ile bin 32 konut yapmaya hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje için düğmeye bastı.

18 AYDA BİTECEK

218 milyon TL'ye mal olması planlanan konutlar için toplam 197 bin metrekarelik alan ayrılırken, yapıların yüksek kat yerine yatay mimari ile yapılacağı açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi ola-bilmeleri için "100 Bin Sos-yal Konut Projesi" lansmanı ile başlatılan ve TOKİ tara-fından yapılacak olan pro-jeler için İzmir'de bir ilçe-de daha düğmeye basıldı. Ortalama 80 kişinin çalış-tırılması planlanan konut projesi inşaat aşamasında, hafriyat çalışmalarının 10 ay, inşaat çalışmalarının ise 8 ay sürmesi planlanıyor. Böylece proje toplamda 18 ayda tamamlanacak.