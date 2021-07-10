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Haberler Ekonomi Yabancı yatırımcının gözü Türkiye’de

Yabancı yatırımcının gözü ’de

Yabancı yatırımcının gözü Türkiye’de

10.7.2021

ÖZGÜVEN Mimarlık ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Özgür Özgüven, pandemi sonrası yatırımcıların hedeflerinin yön değiştirdiğini söyledi. Özgüven, "Türkiye Kovid 19 sürecini en iyi yöneten ülkelerin başında geliyor. Coğrafi lokasyonumuzun avantajları yabancı yatırımcılar gözünde her zaman büyük bir avantaj" dedi. Pandemi sürecinde yabancıların yatırımlarında yüzde 24'lük bir gerileme yaşandığını belirten Özgüven, "Ancak pandemi sonrası yüzde 32'lik artış söz konusu. Özellikle sağlık, inşaat, turizm ve mimari alanlarında yatırımların çoğalması, yabancı yatırımcıların Türklere olan güveninin de bir göstergesi" dedi.

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