19 ülkeye ihracatta rekor seviyeye çıkıldı

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, haziran ayında gerçekleştirdiği dış satımda 19 ülkede aylık ihracat rekoruna imza attı. Türkiye'nin aylık ihracatta rekora imza attığı ülkeler Almanya, ABD, İtalya, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Kanada, Çekya, Avusturya, Sırbistan, Meksika, Kırgızistan, Senegal, Kolombiya, Kosova, Cibuti, Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyeti, Paraguay oldu. Türkiye'nin ihracattaki lokomotif ülkesi Almanya'ya haziran ayında 1 milyar 568 milyon 505 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirildi. Türkiye'nin rekor kırdığı diğer ülkeler ABD, İtalya ve Hollanda da en fazla ihracat gerçekleştirilen 10 ülke arasında yer aldı.

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