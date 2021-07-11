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Haberler Ekonomi 5 ülkenin ürünlerine soruşturma açıldı

5 ülkenin ürünlerine soruşturma açıldı

5 ülkenin ürünlerine soruşturma açıldı

11.7.2021

İTHALATTA haksız rekabete karşı Çin, Rusya, Tayvan, Vietnam ve Sri Lanka menşeli bazı ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilirken, bu yılın ilk yarısında yürürlük süresi dolan ve 2022'nin ilk yarısında süresi dolacak olan dampinge karşı önlemler de ilan edildi.
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