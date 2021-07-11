Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 135 metrekare daire için satış kararı verdi. Dairenin merkezi sistem dogalgaz kaloriferli ısınma sistemi olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 07.09.2021 11:20 belirlendi.
Ankara'da icradan satılık 135 metrekare daire! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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