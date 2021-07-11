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Haberler Ekonomi Balon balığının derisi sanayide kullanılacak

balığının derisi sanayide kullanılacak

Balon balığının derisi sanayide kullanılacak

11.7.2021

TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, balon balığının derisinin çok esnek ve sağlam yapıda olduğunu belirterek, "Hem tekstil ve giyim sanayisinde hem de diğer sektörlerde kullanılacak bir yapıya sahip." dedi. Atalay, "Balon balığını hem kimya sanayiinde zehrini değerlendirmek üzere hem de derisini değerlendirmek için bize müracaat eden firmalar var" bilgisini verdi.
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