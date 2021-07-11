Borsa ve altın prim yaptı Dolar ve Euro kaybettirdi

BU hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar ve euro kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,12 kazançla tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 kazançla 502,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 değer kazancıyla 3 bin 332 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,44 değer kaybederek 8,6600 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,13 azalışla 10,2800 lira oldu. İngiliz sterlini ise 12,0370 liraya çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36, emeklilik fonları yüzde 0,67 değer kazandı.

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