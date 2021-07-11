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Haberler Ekonomi Diyanet’ten ‘faizli işlemler yapmayın’ uyarısı geldi

’ten ‘faizli işlemler yapmayın’ uyarısı geldi

11.7.2021

DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kredi kartıyla kurbanlık alanların faizli işlemlere bulaşmaması gerektiğini belirterek, "İbadetle faiz bağdaşmaz." dedi. Bozkurt, "Yapacağımız kurban alışverişi ibadet ruhuna aykırı olmamalı. İşin içine kredi kartı girerse, biliyorsunuz aldığınız krediyi zamanında ödemezseniz üzerine faiz biniyor. Faiz de dinimizde haram. Kredi kartı kullanıyorsak faizli işlemlere bulaşmamamız lazım. Hele hele kurbanı kredi kartıyla alıyorsak yapacağımız ödemeyi zamanında yapmalıyız. Bir Müslüman faize bulaşmamak şartıyla kurbanlık hayvanını peşin alacağı gibi taksitle de alabilir" ifadelerini kullandı.
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