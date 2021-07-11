SURİYE ve Irak'ta yürütülen terörle mücadelenin yanında Azerbaycan ve Libya'da 'dengeleri değiştiren' İHA ve SİHA'ları ile dünyanın yakın merceğine aldığı Türkiye, düşman insansız hava araçlarını yok etmek için de İHTAR'ı üretiyor. Aselsan tarafından geliştirilen sistem, tehdit olarak görülen dronları tespit takip sensörleri ve önleme sistemlerini komuta kontrol yazılımı aracılığıyla etkisiz hale getiriyor. Savunma sanayi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bir yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından 2017 yılında ürüne dönüştürülen İHTAR, kullanıcıdan gelen geri bildirimler dikkate alınarak, değişen tehditlere karşı güncelleniyor. Sabit tesis koruma görevini başarıyla yerine getirebilen sistem, araç üzerinde yer değiştirebiliyor. Savunma Sanayi Başkanlığı projesi İHTAR ile tespit edilen İHA'nın geçmiş konumları da kayıt altına alınarak tehdidin nereden kaynaklandığı araştırılabiliyor. ■ BETÜL USTA/ANKARA