Ege’den 72 şirket, İkinci 500 Büyük arasına girdi

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2020 yılı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine İzmir, Manisa, Balıkesir, Uşak, Denizli ve Aydın'dan 72 şirket girdi. Şirketler başarılarıyla dikkat çekerken listede EBSO'nın yanı sıra İZSİAD üyesi kuruluşlar da yer aldı.

Cirolarını artırarak listeye giren şirketlerin sayısının arttığını belirten Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, "Bu yıl pandemi krizine rağmen listeye giren şirket sayısındaki artış önemli bir başarı" dedi.

Üretimleri İzmir'de olduğu için şirketlerin listeye dahil edildiğini belirten Yorgancılar, "İçinde bulunduğumuz Kovid-19 sürecinde de çok net olarak gördük ki, Türkiye'nin üretmekten, ürettiğini ihraç etmekten, katma değerli üretim yapmaktan başka bir şansı yok. Şirketlerin başarıları sevindirici" diye konuştu.

TEŞVİK SAĞLANMALI

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ise 4 büyük şirketle bu yıl ilk 500 içinde yer almalarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Küçükkurt, "Zor dönemlerde üretme kararlılığı gösteren firmaların desteklenmesi gerekiyor. 1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme adımları ile birlikte 2021'in ikinci yarısından itibaren salgının, üretime ve finansal göstergelere yansımalarını göreceğiz. Ancak, küresel şok durumunda dahi, üretme kararlılığını sürdüren firmalarımız, daha fazla desteklenmeyi ve daha fazla teşviki hak etmektedir" ifadelerini kullandı.

İkinci 500 içinde yer alan şirketlerden bazıları şunlar: Söke Değirmencilik, Ege Endüstri ve Ticaret, Cevher Jant Sanayi, Balıkesir Yem Sanayi, Uşak Seramik,Sarıgözoğlu Hidrolik Makine, Ozanteks Tekstil, Alkim Kağıt, Baylan Ölçü Aletleri, Ege Gübre Sanayi, Katmerciler, Viking Temizlik, İzeltaş İzmir El Aletleri, Özgörkey Otomotiv.

■ FATİH ŞENDİL