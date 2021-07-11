İzmir’in 30 yıllık rüyası gerçek oldu

İzmir'in Urla ilçesi Güzelbahçe mahallesindeki 179 bin 393 metrekarelik alanın Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilişim Vadisi) İzmir Teknoloji Üssü Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Bilişim Vadisi çatısı altında İzmir'de kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü için önemli bir eşik daha aşılmış oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Urla'daki İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünde kurulacak 'Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin önündeki engelleri kaldıran imzayı attı. İmzayla 180 bin metrekarelik arazi, 'İzmir Teknoloji Üssü'nün ek alanı olarak belirlendi. İYTE kampüsünde kurulacak Teknoloji Üssü yüksek teknoloji üreten ulusal ve küresel firmaların merkezi olacak.

YABANCI SERMAYE GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki yıl önce ilk müjdesini verdiği İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünde planlanan "Teknoloji Geliştirme Bölgesi", yüksek teknoloji üreten ulusal ve küresel firmaların merkezi olacak. 9,6 milyon metrekarelik devasa bir alan üzerine kurulacak Teknoloji Üssü'nde 50 bin kişiye istihdam sağlanacak.

İzmir'de projeyi 30 yıla yakın süredir takip eden ve proje çalışmalarında bizzat yer alan duayen iş insanı Uğur Yüce, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, "11 Temmuz 1992'de İYTE kuruldu. Bu gelişme tam 30 yıllık bir rüyayı gerçeğe dönüştürdü. Bu uluslararası teknoloji geliştirme bölgesi İzmir'e dünya çapında pek çok şirketin araştırma ve geliştirme bölümlerini çekecektir. Bu İzmir'deki genç nüfus için istihdam demektir. Bu kent için yabancı sermaye, gelişim, yeni teknolojilerin uygulandığı tasarımlar demektir. Bu sanayi 4 devrimi için fırsattır" dedi.

YENİ FİRMALAR KURMA HEDEFİ

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, "Bölgenin teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilmesiyle beraber, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde sahip olduğumuz nitelikli insan kaynakları, ileri düzey araştırma altyapımız ve üstün başarılı öğrencilerimizle bu bölgenin insan ve bilgi kaynağını sağlamaya çalışacağız" dedi. Baran şunları söyledi: "Yeni teknoloji bölgesi bu anlamda küresel firmaların merkezi olacak. Küçük firmalarla yollarına başlayıp büyüyen, uluslararası ağlarını oluşturan ve özellikle de ülkemizin ithalat-ihracat dengesini lehimize dönüştüren firmaları kurma hedefimiz var. Güzel İzmir'imizin küresel çapta bilişim vadisi olmasına olanak sağlayan Cumnurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

IS DÜNYASINDA HEYECAN YARATTI

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: İzmir için önemli bir imza. Bu kentimizin bu yönde marka olması için atılan ilk kıvılcım. Endüstri 4 için de önemli bir adım. Bu imza ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ederiz. İzmir bu kararla sınıf atlayacak.

İş insanı Uğur Yüce: İzmirlilerin 30 yıldır beklediği rüya sonunda gerçek oluyor. Sayın Başkan Erdoğan'ın imzası ile hedefe ulaşılıyor. Bu imza ile kent sınıf atlayacak. Binlerce kişiye istihdam yaratılacak ve milyarlarca dolarlık yatırım yapılacak. Bu imza ile birlikte kentimize otuz yıl sonra büyük piyango vurdu. Şimdi artık çalışma zamanı.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer: Bu karar Kurulumuzda büyük tezahüratla karşılandı. Bu işin önemli fikir babası Uğur Yüce'dir. Herşeyden önce Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Sanayi ve Ticaret bakanımıza teşekkür ederiz. İzmir'in tamamının açık serbest bölge olması yolunda atılan ilk büyük adım. İzmir'in Hong Kong gibi bir kent olması için önünde hiç bir engel kalmadı. 1800'lü yıllarda olduğu gibi ihracat merkezi olabilir.

ESİAD Başkanı Mustafa Karabağlı: Bu imza bizi sevindirdi. Artık İzmir'de büyük yatırım ortamı oluşturuldu. Bu kent bütün bu projenin portföyünü kaldıracak güce sahip. İzmir için fırsat zamanı. Endüsti 4'ün de ilk kıvılcımı.

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı: Çok büyük ve önemli bir rotasyonda katma değeri yüksek ürünler üretirken bir yandan da yeni kurulan şirketleri bu bölgeye davet edeceğiz. 2021'in anahtar kelimesi bilgi ile bilimin zemininde üretilen teknoloji. Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak olan güçlü üniversiteler ve tabiki güçlü teknoparklardır.

FATİH ŞENDİL