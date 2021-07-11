Kırmızı patatesin ekmeğini tatlısını, makarnasını yaptılar

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde yetiştirilmeye başlanan tropikal bitki kırmızı patatesten yüksek verim alan üreticiler, ürünün bilinirliğini artırmak için bu patatesle alternatif gıdalar hazırlamaya başladı. Bölgede yürütülen çalışmalara katılan üretici Hüseyin Harıpçı da kırmızı patatesten yüksek verim aldı. Harıpçı, annesi Pakize ve ailesinin yardımıyla patatesten ekmek, makarna, tatlı, pişi, börek, yapraklarından ise salata ve ot kavurması yaptı. Bu yiyecekler, bölgedeki tatilcilerden de ilgi gördü. Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Kırmızı patates diğer türlere kıyasla hem zahmetsiz hem düşük maliyetli hem de yüksek kar sağlıyor." dedi.

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