Kuşadası ve Didim’e 1 milyon turist gelecek

AYDIN İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Kuşadası ve Didim'de otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'a ulaştığını, yıl sonuna kadar 1 milyonun üzerinde turist beklediklerini söyledi. Didim ve Kuşadası'ndaki otellerin tamamının açık olduğunu vurgulayan Tuncer, şöyle devam etti: "Otellerde şu anda Polonya, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ağırlıklı olmak üzere yabancı misafirlerimiz var. Didim'deki otellerimizde doluluk yüzde 90'ın üzerinde. Kurban bayramına kadar rezervasyonlar neredeyse kapalı durumda. Kuşadası ilçesinde de yüzde 80'lerde. Kuşadası ve Didim'de otellerin yüzde 100 doluluğa en kısa sürede ulaşacağını tahmin ediyoruz. 2019 yılında yaklaşık 1,5 milyon turisti ağırlamıştık. Bu yıl pandemiye rağmen 1 milyonun üzerine çıkmayı bekliyoruz."

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