Mersin'de icradan satılık 4+1 daire

Mahkeme Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan 4+1 daire için satış kararı verdi. Dairenin Nusret Mayın Gemisi Kültür Parkı'nın 700 metre doğusunda, Kazım Karabekir Bulvarı'nın 260 metre güneyinde olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 26.08.2021 15:10 belirlendi.