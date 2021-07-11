Pamukkale'de icradan satılık daire

Mahkeme Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan 100 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Daire içerisinde 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo ve 1 wc bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 10.08.2021 14:35 belirlendi.