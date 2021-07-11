Polietilen hurda ithalatına tebliğle yeniden izin verildi

PLASTİK Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, "Ülkemizde plastik geri dönüşüm sektörünü durma noktasına getiren tebliğde değişikliğe gidilerek polietilen hurdasının ithalatı serbest bırakıldı. Lakin sektörün ithalat yapabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesinde de değişikliğe gidilmesi gerekiyor." dedi. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında plastik ürünlerin içeriğinde geri dönüştürülmüş ham madde kullanma zorunlulukları getirildiğinin altını çizen Selçuk Gülsün, "Polietilen hurdalarının ithalatına tekrar izin verilmesi hem sektör hem ülkemiz adına sevindirici bir gelişme." diye konuştu.

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