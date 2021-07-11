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Haberler Ekonomi Su ürünleri dış satımının yüzde 40’ı Ege’den yapıldı

Su ürünleri dış satımının yüzde 40’ı ’den yapıldı

Su ürünleri dış satımının yüzde 40’ı Ege’den yapıldı

11.7.2021

EGE Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, yılın 6 aylık döneminde sektör olarak Türkiye ihracatının yüzde 40'ının Ege Bölgesi'nden yapıldığını bildirdi. Girit, Birlik olarak 2021'in ilk 6 ayında 604 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını ifade etti. Türkiye'den yapılan ihracatın ise 1,5 milyar dolar olduğuna işaret eden Girit, şunları kaydetti: "Türkiye'de sektörümüzde lider ihracatçı birliği konumumuzu sürdürdük. Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatına yüzde 40'lık katkı sağladık. İhracatta öne çıkan 5 alt sektör ise sırasıyla su ürünleri, kümes hayvanı etleri, yumurta, süt ve süt ürünleri ve tabii bal oldu. Yeni pazar arayışlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Çin pazarından umutluyuz."
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