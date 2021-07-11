Su ürünleri dış satımının yüzde 40’ı Ege’den yapıldı

EGE Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, yılın 6 aylık döneminde sektör olarak Türkiye ihracatının yüzde 40'ının Ege Bölgesi'nden yapıldığını bildirdi. Girit, Birlik olarak 2021'in ilk 6 ayında 604 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını ifade etti. Türkiye'den yapılan ihracatın ise 1,5 milyar dolar olduğuna işaret eden Girit, şunları kaydetti: "Türkiye'de sektörümüzde lider ihracatçı birliği konumumuzu sürdürdük. Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatına yüzde 40'lık katkı sağladık. İhracatta öne çıkan 5 alt sektör ise sırasıyla su ürünleri, kümes hayvanı etleri, yumurta, süt ve süt ürünleri ve tabii bal oldu. Yeni pazar arayışlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle Çin pazarından umutluyuz."

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