“Üreticiler için daha fazlasını yapacağız”

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda ortak makina parkı kurulması için İzmir'in 17 kırsal ilçesinin ziraat odasının yöneticisiyle protokol imzaladı. Küçük ölçekli üreticinin tarım makine ve ekipmanlarına daha kolay ulaşmasını sağlamak üzere yola çıktıklarını söyleyen Başkan Soyer, "Bu kapsamda 223 adet tarım makinesi vereceğiz. Destek olmaya, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. Sasalı'da İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi (İZTAM) açtıklarını da vurgulayan Soyer, "Üretici burada her türlü bilimsel desteği alabilecek. satış garantisi de veriyoruz" dedi.

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