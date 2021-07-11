Uzakdoğu'nun Türk çeliğine ilgisi artıyor

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Uzakdoğu ülkelerine yapılan çelik ihracatı, ocakhaziran döneminde yüzde 116,5 artarak 239 milyon 54 bin dolardan 517 milyon 641 bin dolara yükseldi. Uzakdoğu'ya aynı dönemde yapılan ihracatta çelik dış satımının payı yüzde 25,9 olarak kayıtlara geçti.

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