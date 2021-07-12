Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiye ödeme tarihi...

Kurban Bayramı ikramiye tarihleri belli oldu mu? İkramiyeler ne zaman ödenecek? soruları merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiye tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi. Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

2021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

19 Temmuz Pazartesi Kurban Bayramı arefesi.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı



Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba



Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe



Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma