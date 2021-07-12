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Haberler Ekonomi Kayıtlı istihdama 3.2 milyarlık kredi destegi

Kayıtlı istihdama 3.2 milyarlık kredi destegi

Kayıtlı istihdama 3.2 milyarlık kredi destegi

12.7.2021

TÜRKİYE Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası'yla yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik 25 yıl vadeli 3.2 milyar liralık Kayıtlı İstihdamın Artırılması Projesi'ni yaşama geçiriyor. Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, "Projeyi bu yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi. Projeyle 24 ilde faaliyet gösteren KOBİ'lerin kayıtlı istihdam fırsatlarının artırılması amaçlanıyor. Bu sayede işini büyütmek isteyen özel sektör işletmeleri için finansal kaynağa ve becerilere erişim imkânı sağlanacak.

HAZAL ATEŞ / ANKARA

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