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Haberler Ekonomi Kurbanlık ‘Paşa’ 50 bin lira

Kurbanlık ‘Paşa’ 50 bin lira

Kurbanlık ‘Paşa’ 50 bin lira

12.7.2021

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde yetiştirilerek 1 ton 650 kilogram ağırlığa ulaşan simental cinsi "Paşa" isimli kurbanlık dana, 50 bin lira verecek alıcısını bekliyor. Leyla Perçin'in besihanesinde yetiştirdiği 2,5 yaşındaki dana, ağırlığı ve iri cüssesinden dolayı pazara çıkarılamıyor. Besici Perçin, kurbanlık Paşa'ya talip olanları çiftliğe beklediklerini söyledi.

İHSAN KARATAŞ

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