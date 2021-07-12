Manisa’ya 4 OSB daha

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, il genelinde Manisa OSB ile birlikte 7 tane organize sanayi bölgesinin bulunduğunu belirterek, "4 OSB daha kuruyoruz. Bunlardan 2 tanesi merkezde, 1 tanesi Alaşehir'de, 1 tanesi de Saruhanlı'da olacak. 7 OSB'mizde 230 bin civarında kişi istihdam ediliyor. Her gün İzmir'den Manisa'ya 37 bin insan çalışmak için geliyor" dedi. Manisa'nın OSB'si ile Çinli yatırımcılar, Avrupa'da da Financial Times tarafından en iyi yatırım kenti olarak seçildiğini vurgulayan Yılmaz, "Manisa'nın ihracatı sürekli artıyor. İşsizlik oranı Japonya'nın altında. Ancak ara eleman yetiştiren okullara ihtiyacımız var" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK