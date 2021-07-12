Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu sürekli işçi alıyor!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanlığı'nın birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden sözlü sınav sonuçlarına göre 20 kadroya sürekli işçi alınacak. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.