Z kuşağını takip etmeyen ayakta kalamaz

Haftabaşı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Ege Genç İşinsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer oldu. Pandemide iş yaşamındaki değişimler, İzmir ve dijitalleşme konularında Yeni Asır'a önemli açıklamalarda bulunan Yelkenbiçer, "Dijitalleşme artık olmazsa olmaz durumda. Artık dijital dünyada var olamayan, bu ortamda müşteriye dokunamayan ve Z kuşağının alışkanlıklarını takip edemeyen kurumların uzun vadede var olamayacağını düşünüyorum" dedi.



● EGİAD'da başkanlığa uzanan süreci kısaca paylaşabilir misiniz? EGİAD'a 2010 yılında çok imrenerek üye oldum. Üye olur olmaz da bu sıcak ortamda çok keyif alarak çalıştım. Bu vesileyle EGİAD'ı genç iş insanlarını geliştiren bir liderlik okulu olarak görüyoruz. Ben de o liderlik okulunun bir çok kademesinden geçerek EGİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine kadar geldim.



DAHA AZ HASAR ALDI

● İzmir'de pandemi sürecinde neler yaşandı? Aşılama çok başarılı gidiyor. Pandeminin ekonomik yıkımları çok fazla oldu. Ben özellikle İzmir iş dünyasının bu süreci daha az hasarla atlattığını düşünüyorum. Ancak şu var dayanışma kültürü hızlıca geri kazanıldı. Öte yandan şunu da fark ettik; bir çalışanımız, iş yaptığımız bir partnerimiz ya da komşumuz zor durumda kaldığında hepimiz zor durumda kalıyoruz hissi oluştu ve bu durum yaygınlaştı. Yaşanılanlar sivil toplum ve iş yaşantısında, Ege Bölgesi ve İzmir'de her zaman var olan beraber çalışma kültürünü çok daha ileriye taşıdı. Lokali güçlendirmemiz gerektiğini öğrendik. Gelecek kuşaklara güzel bir toplum bırakmanın önemini bize pandemi öğretti.



PROJEYİ BAŞLATIYORUZ

● Dijitalleşme konusunda önemli adımlar attığınızı biliyoruz. Sizin için dijitalleşme ne ifade ediyor? Bizim göreve başlarken iki iddiamız vardı. Birincisi dinamik olmak diğeri ise de sürdürülebilirlik prensiplerini benimsemekti. Girişimcilik çalışmalarımıza EGİAD Melekleri çatısı altında devam ediyoruz. EGİAD Meleklerinin genç girişimcilerle çalışması bizleri günceli takip etmeye ve bunları uygulamaya itiyor. Dijitale olan yetkinliğimiz ve dünyadaki trendleri yakından takip etmemizden dolayı pandemiye rağmen iyi işlerin yapılabileceğini gösterdik. Dijitalleşme artık olmazsa olmaz durumda. Artık dijital dünyada var olamayan, bu ortamda müşteriye dokunamayan ve Z kuşağının alışkanlıkları takip edemeyen kurumların uzun vadede var olamayacağını düşünüyorum. Dijitalleşme yolculuğunda üyelerimize ve toplumumuza da EGİAD olarak öncü olmak istiyoruz. Bu sebeple 'Dijitalleşme Check-UP' diye bir projemiz var. Yakın zamanda onu başlatacağız. Bu projeyle üyelerimizin dijital süreçte nerede olduklarını ve nereye gitmeleri gerektiğine dair bir yol haritası sunacağız.



TİCARET KOLAYLAŞACAK

● Dijitalleşme neler getirecek? Dijitalleşme, iş dünyasında müşteri alışkanlıklarını çok daha rahat test edebilmemizi sağlayacak. Belki de blok zincir teknolojisiyle beraber tahsilat problemini ortadan kaldıracak. Hiç avukata gerek kalmadan akıllı kontratlar sayesinde ticareti daha da kolaylaştıracak. Yaptığımız her işi daha optimum ve daha verimli kullanmamızı sağlayacak. Bu araçları kullanmak zorundayız. Artık rekabet lokal değil küresel boyutta. Dijitalleşmeyi iş yaşamına adapte edemediğimiz durumda rekabet havuzunun da dışında kalıyoruz. Böyle bir lüksümüz yok.



EGIAD THINK TANK PLATFORMU GELIYOR

D-TECH4ENT projesinin resmi bir parçasısınız. Bunun ne gibi katkıları olacak? Proje kapsamında girişimciler için elektronik laboratuvarı, yaşam bilimleri tesisi ve yatırım fırsatları için bir 'Derin Teknoloji (Deeptech) İnkübatörü' oluşturulması amaçlanıyor. EGETeknopark yürütücülüğünde Ege Üniversitesi ve EGİAD ortaklığında hayata geçen proje ile bölgeye yaklaşık 6.5 milyon euro bütçeli bir merkez kazandırılmış olacak. İlk defa sizinle paylaşacağımız bir projemiz hakkında da bilgi vermek istiyorum. EGİAD Think Tank platformu altında pandemi ve sürdürülebilirliğe dair sohbetler yapalım istiyoruz. Örneğin; pandemi ve sürdürülebilirlik noktasında sivil toplumun nereye gideceğini tartıştığımız bir sohbet serisi planlıyoruz. İş dünyasının, sivil toplumun nereye gidebileceği konusundaki görüşleri toplamak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bununda startını vereceğiz.

Mert ALPDÜNDAR