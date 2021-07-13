5.6 milyon dolarlık salyangoz sattık

TÜRKİYE'DEN yılın ilk 6 ayında 5 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 5 milyon 579 bin 305 dolar gelir sağlandı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk 6 ayında 5 ülkeye 959 bin 611 ton deniz salyangozu ihraç edildi. Söz konusu dönemde ihracattan 5 milyon 579 bin 305 dolar kazanıldı. Güney Kore'ye 2 milyon 993 bin 916, Çin Halk Cumhuriyeti'ne 1 milyon 613 bin 486, Tayvan'a 566 bin 530, Japonya'ya 403 bin 107 ve Bulgaristan'a 2 bin 266 dolarlık ihracat yapıldı.

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