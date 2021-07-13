Emekli maaşları bayram öncesinde hesapta

Kurban Bayramı yaklaşırken tüm emeklilerin gözü maaş ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrildi. Yapılan açıklamaya göre, bayram öncesi 1.100 lira ikramiye alacak emeklilerin, Temmuz ayı emekli maaşları da aynı tarihlerde yatırılacak. Böylece Bağ-Kur, SGK ve Emekli Sandığı maaş ödemeleri, bayramdan önce hesaplarda olacak.



BAKAN GÜNLERİNİ AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirerek, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını belirtti. Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 8.45 olarak açıklandı. Buna göre, memur ve emeklileri için yüzde 5.45 enflasyon farkı oluştu. Memur maaşları yüzde 8.45 artarken, SSK ve Bağ-Kur'lu aylıkları da aynı oranda yükseldi. Yeni zamla en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.750 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisi aylığı 2.466 liraya, en düşük tarım emeklisi aylığı 1.987 liraya yükseldi. Emeklilerin her ay aldığı ek ödeme tutarı da yükseldi. Temmuz'dan itibaren en düşük ek ödeme tutarı 77 liraya, en yüksek ek ödeme tutarı da 414 liraya çıkacak.