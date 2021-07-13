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Haberler Ekonomi Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı

Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , yaklaşık 12 milyon emeklinin ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı

13.07.2021, 10:43 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021, 11:06

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı.

Bu kapsamda, bugün itibarıyla SSK emeklilerinin hesaplarına Kurban Bayramı ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıkları yatırılmaya başlandı.

Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 16 Temmuz'da gerçekleşecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların temmuz ayı farkı, temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri de 15 Temmuz'da birlikte ödenecek.

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günleri ise şöyle:

"17, 18, 19, 20, 21 Temmuz olanların 13 Temmuz; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanların 14 Temmuz."

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