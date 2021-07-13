İşsizlik azaldı istihdam arttı

İşsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.6 puanlık azalış ile yüzde 13.2 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Türkiye genelinde 15 ve yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise yüzde 50.5 oldu. İşgücü Mayıs'ta bir önceki aya göre 481 bin kişi azalarak 32 milyon 81 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.8 puanlık azalışla yüzde 50.5 oldu.