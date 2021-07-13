“İzmir'e inovasyon ve girişimcilik çok yakışır”

BATI Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Mehmet Ali Kasalı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Dr. Yusuf Baran'ı ziyaret etti. Kasalı, "Sanayici ile akademi işbirliği sözde kalmamalı, ete kemiğe bürünmeli" derken, Rektör Baran ise "İzmir inovasyon ve girişimcilik kenti olmalı. İzmir'i gözle görülmeyen, katma değeri çok yüksek ürünlerin ihraç edildiği bir kente dönüştürebiliriz. Bunun için İzmir iş dünyası ile çalışmaya hazırız" diye konuştu.

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