Konut satışlarındaki artış umut veriyor

Türkiye'de Haziran ayında 134 bin 731 konut satışı gerçekleştirildi. Satılan konut sayısı Mayıs ayına göre yüzde 127.7 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29 azalış gösterdi. Mayıs'ta 59 bin 166 konut satılmıştı. İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19.2 ile en yüksek paya sahip olurken, onu 13 bin 401 konut ve yüzde 9.9 payla Ankara, 7 bin 522 konut ve yüzde 5.6 payla İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu iller ise 12 konutla Hakkari, 32 konutla Ardahan ve 64 konutla Bayburt şeklinde sıralandı.



YABANCILARDAN BÜYÜK İLGİ

Yabancılara yapılan konut satışları ise Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 185.3 artarak 4 bin 748 oldu. Yabancılara konut satışlarında, Haziran'da ilk sırayı 2 bin 257 konutla İstanbul aldı. Onu 906 konut satışıyla Antalya, 300 konut satışıyla Ankara, 221 konut satışıyla Mersin ve 148 konut satışıyla Bursa izledi. Haziran'da Irak vatandaşları Türkiye'den 773 konut satın aldı. Iraklıları sırasıyla 683 konutla İran, 300 konutla Rusya, 250 konutla Afganistan ve 192 konutla Almanya vatandaşları takip etti.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞI AZALDI

Haziran'da ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.5 azalış göstererek 28 bin 878 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21.4 oldu. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 217 konut satışı ve yüzde 21.5 payla ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu Hakkari'de ise 2 konut satıldı. Diğer konut satışları Haziran ayında Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.6 artarak 105 bin 853'e yükseldi. Diğer konut satışlarında İstanbul 19 bin 616 konut satışı ve yüzde 18.5 payla ilk sıraya yerleşti. İZMİR ÜÇÜNCÜ SIRAYI ALDI

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75.9 oldu. Ankara 9 bin 412 diğer konut satışıyla ikinci sırada, İzmir 5 bin 714 konut satışıyla üçüncü sırada yer aldı.