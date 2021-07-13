TARSİM 25 milyon lira hasar ödeyecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu'nun Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin lira kuraklık hasar ödemesi yapacağını açıkladı. Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kuraklıkla mücadelede çiftçilerin yanında olduklarını belirtti. Bakan, "Diyarbakır'da 25 milyon 200 bin lira hasar ödemeleri 12-17 Temmuz arasında yapılıyor. Toplam poliçe priminin 13 katı hasar ödemesi yapılacak. Dekar başı 18.3 lira poliçe ödemesine karşılık 229 TL hasar ödemesi yapılacak" dedi.

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