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Haberler Ekonomi Turizmde bayram coşkusu

Turizmde bayram coşkusu

Turizmde bayram coşkusu

13.7.2021

ENUYGUN.COM Üst Yöneticisi Çağlar Erol, 5 Temmuz'dan itibaren yurtdışına alınan uçak biletlerinde artış görüldüğünü beliterek, "Kiev, Bakü, Kahire ve Düsseldorf'a bilet satışlarında artış var. Aynı zamanda Düsseldorf, Berlin ve Amsterdam'dan Türkiye'ye uçak bileti alımları da arttı" ifadelerini kullandı. Bu arada yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde de özellikle Antalya olmak üzere güney ve kuzey Ege'de otel rezervasyonlarında büyük bir doluluk yaşandığı bildirildi. Özellikle Rus pazarının açılmasının ardından Ege ve Akdeniz turizminde hareketlilik arttı. Didim'de ise Balkan ülkelerinden gelen turistler ağırlıkta ve şu an büyük otellerdeki doluluk oranları yüzde 70'ler dolayında. İngiliz hükümetinin de sezonu açmasıyla Ağustos ve Eylül aylarında Didim'de yeni bir hareketlilik bekleniyor.
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