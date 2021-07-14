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Haberler Ekonomi Kızılay, 5.5 milyon kişiye et ulaştıracak

Kızılay, 5.5 milyon kişiye et ulaştıracak

Kızılay, 5.5 milyon kişiye et ulaştıracak

14.7.2021

İZMİR Bornova'da Türk Kızılay'ının yeni hizmet binasının açılışına katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kurban Bayramı faaliyetleri kapsamında 5.5 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıracaklarını söyledi. Türk Kızılay'ının Bornova'daki yeni binasının açılışına Kınık'ın yanı sıra Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ katıldı. Kurdelenin kesilmesinin ardından açıklama yapan Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay'ının Kurban Bayramı kampanyasından bahsetti. Bu bayramda 5 buçuk milyon kurban konservesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını dile getirdi.
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