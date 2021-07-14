Mavi Tren 15 ay sonra Ankara’ya yola çıktı

KORONA virüsü tedbirleri kapsamında geçen yıl Mart ayından bu yana ara verilen ana hat tren seferleri yeniden başladı. İzmir'den hareket eden 'İzmir Mavi Tren' 300 yolcusuyla Ankara'ya gitti. Aylar sonra trenle yolculuk yapan vatandaşlar karanfille karşılandı. Normalleşme kapsamında ana hat tren seferlerinin başlamasıyla saat 18.55'te hareket eden 'İzmir Mavi Tren'; Ege'yle, İç Anadolu'yu yeniden birbirine kavuşturdu. TCDD Taşımacılık İzmir Bölge Müdür Vekili İlhan Çetin ve beraberindekiler 15 ay sonra yolculuk yapan vatandaşları karanfille uğurladı.

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