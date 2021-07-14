MERKEZ Bankası dün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 16 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi. İhaleye 52 milyar 215 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20.84 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez piyasaya 17 milyar lira verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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