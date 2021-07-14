Migros’a bayram fırsatlarla geldi

TÜRKİYE'NİN 81 ilinde müşterilerine kaliteli ürünleri, bol çeşit ve uygun fiyatlarla sunan Migros, bayrama özel fırsatlarıyla bayram keyfini katlıyor. Migros, bayramlık çikolata ve şekerlerde zengin ürün çeşidiyle farklı damak tatlarına hitap ederken, bayrama özel bütçe dostu kampanyalarıyla yüzleri güldürüyor. 28 Temmuz tarihine kadar tek seferde 40 lira ve üzeri bayram şekeri ve bayram çikolatası alışverişi yapan Money kart sahipleri 8 Money, Money Bonus sahipleri ise 16 Money kazanma avantajını yakalıyor.

SAĞLIKLI KURBAN AVANTAJI

Migros ayrıca bayramda müşterilerine sağlıklı ve güvenilir kurban almanın rahatlığını yaşatıyor. Anadolu'nun dört yanındaki yetiştiricilerden özenle seçilen kurbanlıkları en iyi fiyatla ve ücretsiz et işleme hizmetiyle satışa sunuluyor. Kent poşet şeker çeşitleri 9.50 TL, Kent dökme şeker 28.5 TL, Ülker paket şeker çeşitleri 8.90, Damla meyve dolgulu yumuşak şeker 4.95 TL, Haribo bayram mix karışık şeker 6.75, Jox Fruity meyve aromalı sıvı dolgulu şeker 5.95 TL, Olips limon ve portakal aromalı bonbon şeker 16.75 TL'den satılıyor.