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Milyonlarca emekliye çifte bayram

İkramiye ve aylıklar bayram öncesi yatırılıyor. Emeklilere ’da 12.5 milyarlık ikramiye verilecek. emeklilerinin zamlı aylıkları da yatırılmaya başlandı. emeklileri 16 Temmuz’da alacak. ’nın fark, aylık ve ikramiyesi ise 15 Temmuz’da hesapta

Milyonlarca emekliye çifte bayram

14.7.2021

Yaklaşık 13.5 milyon emekli ve hak sahibinin Kurban Bayramı ikramiyeleri dün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. SSK emeklilerinin zamlı aylıkları dün ödenmeye başlarken, Bağ- Kur emeklilerinin ödemeleri 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

ÖDEMELER DEVAM EDİYOR
Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların Temmuz ayı farkı ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri de 15 Temmuz'da birlikte ödenecek. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yeni emekli maaşları SSK emeklileri için dün, Bağ-Kur emeklileri için ise 16 Temmuz'da ödenmeye başlayacak. Bakanlık, Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte Temmuz ayı maaş ödemlerinin yatırılmaya başladığını duyurdu. SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ise, maaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuzda alanlar dün alırken; 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz'da alanlara bugün ödenecek.

YÜZDE 8.45 ZAMLI YATIYOR
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+5.45 olarak gerçekleşti.

İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK
BAYRAM ikramiyesi alacaklar şöyle: "SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, şehit yakınları ve gaziler, ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri."

YENİ EMEKLİLER YARARLANACAK
HENÜZ daha yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesi de alabilecek. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da yine Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

HAZAL ATEŞ

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