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Haberler Ekonomi Özel sektörün yurtdışı borçları Mayıs’ta arttı

Özel sektörün yurtdışı borçları Mayıs’ta arttı

Özel sektörün yurtdışı borçları Mayıs’ta arttı

14.7.2021

ÖZEL sektörün yurtdışına toplam kredi borcu, Mayıs'ta geçen yıl sonuna kıyasla 2 milyar dolar artışla 175.6 milyar dolar oldu. Uzun vadeli kredi borcu, Mayıs'ta geçen yılın sonuna kıyasla 2.2 milyar dolar artarak 166 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu 135 milyon dolar gerileyerek 9.6 milyar dolar oldu. Borçluya göre dağılıma göre, Mayıs'ta geçen yılın sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 1.7 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 406 milyon dolar azalışla 21.1 milyar dolara geriledi.
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